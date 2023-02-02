В Нижневартовске сменился генеральный директор главного застройщика города

Фото: Закрытое акционерное общество «Нижневартовскстройдеталь»

В закрытом акционерном общество «Нижневартовскстройдеталь» сменился генеральный директор. На официальном сайте предприятия указано, что с 31 января общество возглавил Сергей Солдатов. На сайте компании также указано, что прежде эту должность занимала Лариса Бусел.

Кстати, «Нижневартовскстройдеталь» является крупнейшим застройщиком города. Компания в закрытом строит жилье и различные учреждения: начиная с выпуска железобетонных конструкций, строительства, реализации жилья и заканчивая передачей жилых домов эксплуатирующей компании.

За 25 лет работы ЗАО «НСД» построены и введены в эксплуатацию 308 объектов, общей площадью более 1 913 816 квадратных метров.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Октябрьском районе продолжается строительство школы за 756 миллионов рублей.