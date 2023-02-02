В Нижневартовске молодой парень за один день угнал автомобиль и похитил два телефона Фото: Татьяна Коркина

Житель Нижневартовска за один день угнал авто и похитил два телефона.

- В Нижневартовске поступило заявление от местного жителя 2002 года рождения о краже двух смартфонов общей стоимостью более 95 тысяч рублей, а также об угоне иномарки. Как пояснил пострадавший, утром он обнаружил, что его машины нет на парковочном месте, а из кармана верхней одежды пропали ключи от авто - сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску.

На одной из улиц города Госавтоинспекторы нашли похищенный автомобиль без государственных регистрационных номеров и со следами, характерными для ДТП. За рулем авто сидел пьяный 20-летний приятель потерпевшего, у которого не было водительского удостоверения.

Как оказалось, молодой человек пришел в гости к своим знакомым, вместе с которыми распивал выпивал, а когда хозяева уснули, он решил покататься на автомобиле. Прихватив с собой лежащие на столе сотовые телефоны он отправился в недолгую поездку. Злоумышленник не справился с управлением и врезался в ограждение.

Возбуждены два уголовных дела: по статье 158 УК РФ «Кража» и по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Сейчас мужчина арестован на 10 суток за административные правонарушения.