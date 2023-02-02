Два образовательных учреждения в Урае закрыли из-за ОРВИ и гриппа

Фото: Администрация Урая

После заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации Урая, которое состоялось накануне решено приостановить очные занятия в МБУ Гимназия им. Яковлева и МБУ СОШ N°12. Сообщение об это появилось в соцсети администрации города.

- В связи превышением порога заболеваемости гриппом и ОРВИ учащихся в МБУ Гимназия им. Яковлева и МБУ СОШ N°12 приостановлен образовательный процесс в очном режиме со 2 февраля 2023 по 8 февраля 2023 включительно - говорится в сообщении.

Кроме того, власти запретили проводить в образовательных организациях массовые спортивные, культурные, зрелищные и другие мероприятия в закрытых помещениях в очном формате также по 8 февраля. Образовательные организации переведены на кабинетную систему обучения.

Напомним, в Югре на 2 февраля 2023 года выявлено 158 новых случаев коронавируса.