В Югре на 2 февраля 2023 года выявлено 158 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре на 2 февраля 2023 года зарегистрировано 256 228 случаев коронавируса, в том числе 158 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах за сутки.

Так по данным Роспотребнадзора Югры, за сутки коронавирус подтвержден: в

Сургуте – 85, Нижневартовске – 3, Ханты-Мансийске – 10, Нефтеюганске – 13, Нягани – 1, Сургутском районе – 16, Мегионе – 2, Кондинском районе – 10, Октябрьском районе – 1, Нижневартовском районе – 2, Пыть-Яхе – 7, Березовском районе – 3, Лангепасе – 3, Покачах – 2.

На момент выявления у 156 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 человека подтверждена пневмония, у 1 болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 158 случаях. За сутки на COVID обследованы 2238 человек, всего прошли обследование 3 657 255.

Новых смертельных случаев не выявлено. За весь период от COVID умерли 2 606 человек. За сутки излечился 91 человек, за весь период пандемии выписаны по выздоровлению 252 171 югорчанин.