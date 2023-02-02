Глава Сургута Андрей Филатов поздравил Марию Кузьминичну Воронину с 95-летним юбилеем

Глава Сургута Андрей Филатов поздравил жительницу города, ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Марию Кузьминичну Воронину с 95-летним юбилеем.

- Дорогая Мария Кузьминична, вы – пример стойкости и выдержки. Спасибо за вклад в Победу советского народа над фашизмом! Желаю вам от всех сургутян крепкого здоровья! Будьте счастливы и как можно дольше сохраняйте присущие вам жизнелюбие и стойкость духа! - написал Андрей Филатов в своих соцсетях.

Мария Воронина была 13-летней девочкой, когда началась война. Она помогала санитарам в тылу, а свободные минуты, вместе с подругами устраивала в госпитале концерты. Для раненых солдат исполняли военные песни, поднимающие боевой дух. Позже Мария Кузьминична устроилась в швейный цех и работала по 12 часов не опуская рук, поскольку понимала, что её труд нужен солдатам.

После войны Мария Воронина не прекращала работать. Создала семью - родила троих детей, а теперь она бабушка четверых внуков и прабабушка восьми правнуков.