В Югре продавец магазина ответит за кражу больше 400 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовском районе полицейские нашли подозреваемую в краже денег из магазина. Ею стала ранее не судимая 33-летняя жительница Покачей.

Выяснилось, что женщина в период с 2019 по 2020 годы работала продавцом-консультантом в магазине по продаже окон и дверей. Она составляла фиктивные договоры на рассрочку приобретённого товара сроком на 6 месяцев, кассовый чек при этом не пробивала, а выдавала пострадавшим рукописный.

Женщина пояснила полицейским, что она составляла на клиентов без их ведома фиктивные договоры рассрочки на приобретенный товар, за который покупатели вносили полную стоимость. В итоге она похитила больше 430 тысяч рублей.

- Следователем МОМВД России «Нижневартовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» - сообщают в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.