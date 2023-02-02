В 2023 году в поселке Березовского района построят новую врачебную амбулаторию

Телеграм-канал главы департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексея Добровольского

В 2023 году в поселке Сосьва Березовского района будет построена новая врачебная амбулатория. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО-Югры Алексей Альбертович Добровольский.

Уже подготовлена строительная площадка, а строители приступили к возведению свайного фундамента.

Стоит отметить, что врачебная амбулатория будет обслуживать население Сосьвы, а это больше 1 тысячи жителей, 269 из них дети. В прошлом году на работу приняты два фельдшера - молодые супруги Шевченко Наталья Сергеевна и Николай Сергеевич, прибывшие на работу из Курганской области. Больница уже обеспечила их квартирой в новом доме.

Напомним, мы писали ранее о том, что в больницы Югры поступят 14 новых машин скорой помощи.