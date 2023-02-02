Житель Нягани заплатит штраф за хранение наркотиков Фото: Татьяна Коркина

В Нягани вынесен приговор жителю города за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Об этом сообщает официальное сообщество районных (городских) судов ХМАО - Югры и Управления Судебного департамента в Югре.

- Находясь на участке местности, расположенной в пгт. Приобье Октябрьского района ХМАО – Югры, используя личный сотовый телефон, со своего аккаунта, зарегистрированного в мессенджере «Telegram», договорился путем переписки с неустановленным в ходе дознания лицом, о приобретении и дальнейшем хранении и употреблении наркотического средства - говорится в информации.

Мужчина купил наркотик, а затем получил сообщение с изображением места нахождения закладки. Приехав на заданный участок в лесу он забрал наркотик и хранил его при себе до момента задержания полицейскими.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.