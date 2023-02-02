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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 3:33

Житель Нягани заплатит штраф за хранение наркотиков

По решению суда он заплатит 25 тысяч рублей
Виктория Терина
Житель Нягани заплатит штраф за хранение наркотиков

Житель Нягани заплатит штраф за хранение наркотиков

Фото: Татьяна Коркина

В Нягани вынесен приговор жителю города за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Об этом сообщает официальное сообщество районных (городских) судов ХМАО - Югры и Управления Судебного департамента в Югре.

- Находясь на участке местности, расположенной в пгт. Приобье Октябрьского района ХМАО – Югры, используя личный сотовый телефон, со своего аккаунта, зарегистрированного в мессенджере «Telegram», договорился путем переписки с неустановленным в ходе дознания лицом, о приобретении и дальнейшем хранении и употреблении наркотического средства - говорится в информации.

Мужчина купил наркотик, а затем получил сообщение с изображением места нахождения закладки. Приехав на заданный участок в лесу он забрал наркотик и хранил его при себе до момента задержания полицейскими.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.