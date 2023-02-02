В Югре 2 февраля 2023 года ожидается небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 2 февраля 2023 года ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -6, -11 °С, при прояснениях -13, -18 °С, днем потеплеет до -2, -7 °С, местами по восточной половине -8, -13 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -8, -10 °С, днем будет около -5, -7 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Если в этот день мела метель, то метели ждали и весной. В этом случае приговаривали: «Помело метлой - да на Масленицу». Если в полдень светило солнце - это предсказывало дождливое лето; а если дул ветер - то весь год должен был быть сырым. Наблюдали и за поведением домашних животных. Внимательный хозяин знал: если кошка скребет пол, а куры хвостами вертят - жди метели.