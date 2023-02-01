Фото: БУ "Cургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства".

Сегодня из Центра охраны материнства и детства Сургута выписали первых тройняшек, родившихся в 2023 году. Малыши Варвара, Лидия и Василий появились на свет 11 января.

Как сообщили в медучреждении, после выписки новорожденные отправились домой в Когалым. Кстати, первой родилась девочка весом 1 900 гр, второй -девочка 2300 гр и третий мальчик – 2300 гр. Все дети здоровые - 7-8 баллов по шкале Апгар.

С момента появления на свет и до момента выписки маленькие пациенты находились под контролем врачей рядом с мамой. За 20 дней они окрепли, набрали по 100 гр веса и готовы к знакомству с родственниками. Дома их ждут старшие братья и сестры. Всего в многодетной семье вместе с тройней – 7 детей.

Напомним, мы писали ранее о том, что в новом здании перинатального центра в Сургуте родился первый ребенок. Медучреждение оснащено современным оборудованием.