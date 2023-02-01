В Сургуте загорелся естественно-научный лицей

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Сегодня в Сургуте тушили пожар в учебном заведении - загорелся естественно-научный лицей. Там сработала пожарная сигнализация, из здания повалил дым. Пострадавших нет, самостоятельно эвакуировались 262 человека, в том числе учащиеся и персонал учебного заведения.

- В 14:20 поступило сообщение о задымлении на первом этаже трехэтажного строения на улице Просвещения в городе Сургуте. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось задымление в гараже. Ликвидация открытого горения в 14:29 - сообщили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

В ликвидации возгорания от подразделений МЧС России были задействованы 29 человек личного состава и 9 единиц техники. Причину возгорания выясняют органы дознания.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Югра» писала о том, что в России поджигателя военкомата впервые осудили по статье «Теракт»: суд приговорил его к 12 годам колонии.