Жительница Нижневартовска набрала кредитов и отдала все деньги мошенникам Фото: Юлия Кучеренко

Жительница Нижневартовска брала кредиты в банках якобы на покупку шубы, а деньги перечисляла мошенникам. А началась эта история со звонка банковских работников, а точнее мошенников, которые представились ими. Об этом сообщили в пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.

Звонившие заверили югорчанку, что на ее имя хотят оформить кредит, но чтобы не дать обманщикам шанса, неизвестные предложили ей сходить в банк и под предлогом сохранения денежных средств оформить кредитную карту с лимитом до 100 тысяч рублей. Также собеседники порекомендовали женщине не рассказывать сотрудникам банка о том, для чего ей понадобились деньги.

Северянка указала в банковском бланке цель кредита – «покупка шубы» и получила требуемую сумму, которую перевела на чужой счет. А спустя несколько дней история повторилась, и пострадавшая вновь взяла кредит для покупки шубы, но уже на 170 тысяч рублей. Затем по указанию аферистов женщина как заколдованная ходила по разным банкам и микрофинансовым организациям, где набрала займов на 292 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.