iPhone 7 стал лидером продаж среди восстановленных смартфонов

Фото: Светлана Емельянова

Согласно проведенному экспертами МегаФона исследованию, в 2022 году российские пользователи дали второй шанс флагманским моделям Samsung, iPhone и Xiaomi. Эти бренды стали самыми популярными среди восстановленных смартфонов в 2022 году. Лидирующую позицию по продажам занял iPhone 7. Его стоимость ниже всех остальных в линейке Apple на вторичном рынке. Кроме того, популярностью пользуются еще две модели Apple – iPhone 8 и iPhone XR. На второй и третьей строчке рейтинга оказались Samsung Galaxy А10 и Xiaomi Redmi 9A.

Чаще всего на вторичном рынке покупают флагманские модели высокой ценовой категории, но в ТОП-10 популярных устройств 2022 года вошел и смартфон Huawei Y5p, стоимость которого менее 10 тысяч рублей.

Самым популярным брендом по итогам года стал Samsung, его доля в продажах на вторичном рынке – 35,5%. Это может быть связано с более широким модельным рядом в различных ценовых категориях. После Samsung следуют модели от Apple (28%), закрывает тройку лидеров Xiaomi (15%).

Во втором и третьем кварталах 2022 года клиенты приобретали в основном модели iPhone, а в четвертом квартале интерес покупателей переключился на смартфоны, работающие на операционной системе Android. Снижение спроса к американскому бренду связано с насыщением российского рынка новыми смартфонами Apple после их краткосрочного дефицита.

– Мы наблюдаем стабильный спрос на восстановленные смартфоны в нашей сети. Их активно покупают, в том числе, накануне нового учебного года или новогодних праздников наряду с новыми. Клиенты привыкают к возможности приобрести нужную модель по более низкой стоимости, но с гарантией качества, — отметил директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.