В Югре молодые ученые могут получить 1 миллион рублей на свои исследовательские проекты

Фото: официальный телеграм-канал правительства ХМАО

Молодые ученые могут получить 1 миллион рублей на свои исследовательские проекты, об этом сообщают в телеграм-канале правительства Югры. Открытый публичный конкурс в области медицины, биологии и наук о жизни проводит Фонд научно-технологического развития Югры.

Талантливые специалисты могут претендовать на гранты, которые направлены на поддержку ученых, работающих над созданием геномных и биомедицинских технологий, способствующих ускорению перехода от традиционной медицины к персонифицированной. В перспективе это позволит индивидуально прогнозировать вероятность возникновения заболевания у каждого пациента, особенности течения болезни и возможные последствия, а также осложнения.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 28 февраля 2023 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске с 9 по 12 июня пройдет фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи».