Житель Югры решил проучить знакомого, украв у него деньги Фото: Юлия Кучеренко

Житель Югры решил проучить знакомого, украв у него деньги, но получилось проучить только себя самого. Ближайшие 5,5 лет, по решению суда, мужчина проведет в исправительной колонии общего режима.

Само преступление происходило осенью 2019 года, когда мужчина, имея доступ к сотовому телефону товарища несколько раз переводил себе его деньги и тратил их по своему усмотрению. Таким образом он украл 290 тысяч рублей.

- В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал частично, и показал, что неоднократно осуществил денежные переводы с банковского счета потерпевшего, после чего, похищенные денежные средства в сумме 210 тысяч рублей стал хранить в бумажном конверте в системном блоке своего компьютера, которые в указанной сумме были переданы потерпевшему - сообщают в официальном сообществе районных (городских) судов ХМАО - Югры и Управления Судебного департамента в Югре.

Кроме того, мужчина сказал, что деньги знакомого он переводил себе с целью проучить потерпевшего по причине того, что тот бездумно их тратил. Якобы этим он хотел помочь в преодолении страсти к растратам.

На момент публикации приговор в законную силу не вступил, поскольку осужденный захотел обжаловать приговор.