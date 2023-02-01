Больше 35 тысяч жителей Югры состоят на учете у онкологов

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО

В Югре на учете у онкологов состоит больше 35 тысяч жителей. Об этом пишет Сургутская клиническая травматологическая больница в своем телеграм-канале. Только за последний год выявлено почти 4,5 тысячи человек, страдающих онкозаболеваниями. У 60,9% пациентов рак выявлен на ранних стадиях – первой и второй.

- В 2022 году из вновь выявленных случаев заболеваний у мужчин чаще всего регистрировался рак легкого, на втором месте - рак простаты, на третьем – рак толстого кишечника. У женщин чаще всего обнаруживали рак молочной железы, на втором месте – рак толстого кишечника, на третьем - рак кожи, - рассказал главный внештатный специалист онколог Депздрава Югры Евгений Билан.

Медики советуют вовремя проходить медицинское обследование, так как раннее выявление онкологических заболеваний позволяет оказать наиболее эффективное лечение.

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