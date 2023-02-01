Более 26 тысяч детей Тюменского макрорегиона побывали на уроках электробезопасности

Фото: Евгений Жуланов, предоставлено из архива пресс-службы АО «Россети Тюмень»

Свыше 460 занятий по электробезопасности и энергосбережению в ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области провели в 2022 году работники «Россети Тюмень». Уроки посетили более 26 тысяч детей и около 1,6 тысячи взрослых в 75 населенных пунктах, включая Тюмень, Тобольск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Ханты-Мансийск и Сургут.

Занятия проводились на базе школ и детских садов, а также спортивных, культурных учреждений, в оздоровительных и пришкольных лагерях. Так, на базе санаториев «Витязь» и «Серебряный бор» реализован детский проект «Энергосмена», посвященный вопросам электробезопасности и погружению в профессию.

Энергетики рассказали ребятам о принципах энергосбережения и правилах электробезопасности. Главное, на чем специалисты акцентируют внимание – правила поведения вблизи подстанций и линий электропередачи. Для того чтобы ребята легче усваивали и запоминали информацию, на уроках использовались мультимедийные презентации и тематические видеоролики.

Отметим, что постоянными участниками встреч с молодежью становятся бойцы студотряда «Энергетик». Системообразующая энергокомпания уделяет существенное внимание профилактике электротравматизма сторонних лиц. Результатом профилактической работы является отсутствие несчастных случаев с участием несовершеннолетних на энергообъектах.