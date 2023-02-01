Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

В Нижневартовске с 9 по 12 июня пройдет фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи». Об этом сообщили в администрации города. Кстати, в этом году он состоится в 46-ой раз.

Сейчас организаторы формируют программу предстоящих мероприятий. Традиционно открытие фестиваля «Самотлорские ночи» состоится на Центральном стадионе. В этом году планируется возродить проект «Славянские узоры», посвященный русской культуре, а фольклорные коллективы различных учреждений культуры Нижневартовска продемонстрируют свое творчество. Главный летний фестиваль города представит события, которые давно полюбили жители Нижневартовска. А многие из них появились по предложениям самих жителей.

Кроме того, в этом году состоится на площади Нефтяников состоится праздник Сабантуй. Гостей традиционно ждут национальные музыкальные номера и борьба «Курэш».