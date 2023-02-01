Число заболевших коронавирусом в Югре на 1 февраля 2023 года увеличилось на 122 человека

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 256 070 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 122 новых случая COVID-19 в 14 муниципалитетах, а именно в Сургуте – 81; Нижневартовске – 5; Ханты-Мансийске – 12; Нефтеюганске – 3; Нягани – 1; Советском районе – 1; Нефтеюганском районе – 1; Мегионе – 4; Югорске – 1; Радужном – 4; Пыть-Яхе – 3; Березовском районе – 2; Лангепасе – 3; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 120 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 поставлен диагноз - пневмония. Контакт установлен в 122 случаях. За сутки на COVID обследованы 1436 человек, всего прошли обследование 3 654 749.

За сутки новых смертельных случаев не зафиксировано. За весь период от COVID умерли 2 606 человек. Но есть и хорошие новости: за прошедший день выписан по выздоровлению 121 человек, за весь период пандемии вылечились 252 080 жителей Югры.