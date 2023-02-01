Директор коммерческой организации в Югре не платила зарплату работнику и теперь её ждёт суд Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовском районе завершено расследование уголовного дела против директора коммерческой организации. Она обвиняется в невыплате зарплаты.

Как сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре, директор организации, работающей в сфере строительства и ремонта зданий, с ноября 2020 года по июнь 2022 года не выплачивала работнику зарплату. Общая задолженность за указанный период составила больше 760 тысяч рублей.

- Следственным отделом по Нижневартовскому району следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) - говорится в сообщении ведомства.

После возбуждения уголовного дела обвиняемая, опасаясь ареста имущества полностью возместила задолженность. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.