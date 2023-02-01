Кражи, наркотики, мошенничество: в Югре за сутки зарегистрировано 50 преступлений

В Югре за сутки зарегистрировано 50 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 50 преступлений, по горячим следам раскрыто 30 из них 11 краж, 12 мошенничеств, 3 факта незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре.

Так, в Нефтеюганске в полицию обратился местный житель и сообщил о краже денег. Полицейские нашли подозреваемую ранее судимую женщину. Злоумышленница вытащила из куртки потерпевшего паспорт, в котором находилась банковская карта, а потом сняла 5 тысяч рублей и распорядилась ими на свои деньги.

В Сургутском районе на 19 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» сотрудники полиции задержали мужчину с наркотиками. Подозреваемый признался, что купил наркотик через интернет, закладку поднял в лесу.

В Советском районе сотрудниками уголовного розыска раскрыта кража из металлического вагончика. Подозреваемым стал ранее судимый мужчина. Он сорвал навесной замок, проник в бытовое помещение и похитил деревообрабатывающий станок, стоимостью 20 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.