В Сургутском районе столкнулись два автомобиля: есть пострадавший

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Одна из аварий произошла в Сургутском районе. Там столкнулись два автомобиля, есть пострадавший.

Авария произошла на 82 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Сургутском районе, 26-летний водитель автомобиля «Kia» не выбрал безопасную скорость, не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. От удара авто отбросило на движущийся в попутном направлении автомобиль «УАЗ». В результате ДТП водитель «УАЗа», 28-летний мужчина, получил травмы.

Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 16 водителей с признаками опьянения, в том числе 3 - за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. За выезд на встречку привлечен 101 водитель и 52 - за нарушение правил перевозки детей.

ГИБДД напоминает, что каждое ДТП и пренебрежение правилами дорожного движения может закончиться трагедией.