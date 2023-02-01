Уполномоченный по правам ребёнка в ХМАО встретилась с мамой подростка, пострадавшего от буллинга

Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Югре

Уполномоченный по правам ребёнка в ХМАО Людмила Низамова приехала в Нягань для встречи с мамой подростка, пострадавшего от буллинга (травли) в школе одного из муниципальных районов округа.

Сейчас в Няганском комплексном центре социального обслуживания населения ребёнку помогают справиться с последствиями этой ситуации. Людмила Низамова выяснила, как будет проходить дальнейшая жизнь семьи, в том числе узнала о возможности смены места жительства, трудоустройства мамы, дальнейшего образования ребёнка, его досуга. Произошедшей конфликт находится на контроле следственных и надзорных органов округа.

Кроме этой встречи, Людмила Низамова также встретилась с председателем Комитета образования и науки администрации города Ириной Ерофеевой. На встречи они обсудили вопросы создания специальных условий для обучения и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.