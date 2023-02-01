В Югре 1 февраля 2023 года потеплеет до -2 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 1 февраля 2023 года будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег, местами изморозь. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -8, -13 °С, при прояснениях -16, -21°С, днем потеплеет до -2, -7 °С, местами по восточной половине -9, -14 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Небольшой снег, ночью изморозь. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -10, -12 °С, днем -5, -7 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

По этому дню на Руси судили о весне. Ясная погода предвещала, что тепло придет скоро: «На Макара капель - в весну раннюю верь». А вот если в этот день мела метель - её же следовало ожидать на Масленицу. Кроме того, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Но холод в этот день - а значит, и в течение всего месяца - говорил о том, что лето будет благоприятным.