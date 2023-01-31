В Нижневартовске нервный пассажир разбил таксисту заднее стекло автомобиля

Вартовчанин привлечен к ответственности за умышленное повреждение имущества Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске нервный пассажир разбил таксисту авто. За умышленное повреждение имущества ему грозит до двух лет лишение свободы.

- В дежурную часть УМВД России по Нижневартовску обратился 58-летний местный житель. Вартовчанин подрабатывает частным извозом. По заявке он подвозил клиента, но по завершению поездки между мужчинами произошел конфликт. Пассажир вышел из машины и кулаком разбил заднее стекло двери багажного отделения автомобиля заявителя - сообщили в полиции.

Водитель оценил ущерб в 15 тысяч рублей. А самого дебошира задержали прибывшие на место полицейские. Безработный мужчина, раньше не попадал в поле зрение полицейских, а свой поступок он объяснил тем, что остался недоволен, что его не подвезли к входной двери подъезда.

Возбуждено уголовное дело.