Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 января 2023 14:04

В Нижневартовске нервный пассажир разбил таксисту заднее стекло автомобиля

Дебоширу грозит до двух лет лишения свободы
Виктория Терина
Вартовчанин привлечен к ответственности за умышленное повреждение имущества

Вартовчанин привлечен к ответственности за умышленное повреждение имущества

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске нервный пассажир разбил таксисту авто. За умышленное повреждение имущества ему грозит до двух лет лишение свободы.

- В дежурную часть УМВД России по Нижневартовску обратился 58-летний местный житель. Вартовчанин подрабатывает частным извозом. По заявке он подвозил клиента, но по завершению поездки между мужчинами произошел конфликт. Пассажир вышел из машины и кулаком разбил заднее стекло двери багажного отделения автомобиля заявителя - сообщили в полиции.

Водитель оценил ущерб в 15 тысяч рублей. А самого дебошира задержали прибывшие на место полицейские. Безработный мужчина, раньше не попадал в поле зрение полицейских, а свой поступок он объяснил тем, что остался недоволен, что его не подвезли к входной двери подъезда.

Возбуждено уголовное дело.