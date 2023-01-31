Нижневартовский перинатальный центр стал лучшим в России по мнению пациентов

Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр удостоился высокой награды.

Учреждение было включено в число Лауреатов Национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ – 2022». Об этом сообщает окружной департамент здравоохранения.

Важно, что в исследовании принимается во внимание мнение респондентов – конечных потребителей услуг). В течение нескольких месяцев научно-исследовательский институт проводил среди потребителей оценку качества. Респонденты заполняли опросный лист, разделенный на две категории: организации, работающие в различных отраслях промышленного производства и бытовых специализациях.

- На протяжении ряда лет удовлетворенность пациентов качеством оказываемой в учреждении специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи по результатам анкетирования и независимой оценки качества остается выше целевых значений - сообщает департамент здравоохранения ХМАО.