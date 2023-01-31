Эксперты передали результаты обследования домов, рядом с которыми взорвался газ в Нижневартовске

Фото: департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС МЧС России представили окончательные результаты обследования домов №№6, 4-А и 8-А, прилегающих к дому №6-А на улице Мира, где 4 декабря 2022 года произошел взрыв газа и обвал нескольких этажей. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ администрации Нижневартовска. Экспертиза проводилась по поручению главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко.

По техническим заключениям (по результатам динамико-геофизических испытаний и инструментальному обследованию) состояние домов оценивается как «работоспособное – ограниченно работоспособное» – использовать дома можно. Специалисты управляющей компании продолжат следить за информации от маячков, установленных ранее, которые фиксируют малейшие изменения конструкций дома. Заключения будут изучатся 9 февраля на заседании Межведомственной комиссии, а потом будет принято окончательное решение по этим домам.

- МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» подписан контракт с ООО «Проектстройцентр» на разработку проекта для предстоящего демонтажа конструкций дома №6-А на улице Мира. Эта работа, включая государственную экспертизу, может занять от 2 до 3 месяцев. После чего будет заключен контракт на осуществление работ по демонтажу дома - сообщили в департаменте строительства администрации Нижневартовска.

Работы по демонтажу пострадавшего дома начнутся летом, а после окончания демонтажа будет проведено дополнительное обследование домов №№6, 4-А и 8-А, чтобы оценить состояние зданий после разбора дома №6-А.

Власти города контролировать ситуацию.