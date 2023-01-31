Работница ателье в Сургутском районе решила погасить микрозаймы, украв деньги из кассы

Фото: Татьяна Коркина

Полицейские Сургутского района задержали подозреваемую в краже из ателье. О этом сообщает ОМВД России по Сургутскому району.

О краже денег заявил директор одного из ателье поселка Белый Яр. Сотрудники полиции нашли подозреваемую, которая оказалась женщина, периодически подрабатывающая там. Злоумышленница призналась, что после окончания рабочего дня, дождавшись пока все уйдут, забрала 40 тысяч рублей из кассы. Деньги она планировала потратить на погашение своих микрозаймов, но этого ей сделать не удалось так как всё вернули владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Гражданке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - сообщили в полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Когалыме задержали мужчину с наркотиками.