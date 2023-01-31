Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 января 2023 12:06

Самолет, летевший из Москвы в Сургут, приземлился с опозданием из-за проблем с закрылками

Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал
Виктория Терина
Фото: архив megatyumen.ru

Фото: архив megatyumen.ru

Рейс авиакомпании Utair из Москвы в Сургут приземлился с опозданием из-за проблем с закрылками. Об этом пишет телеграм-канал «Aviaincidtnt».

В телеграм-канале уточнили, что в 27 километрах от аэродрома Сургут экипаж самолета доложил о проблемах с закрылками, после чего на аэродроме объявили сигнал «Тревога». С опозданием в 40 минут «Боинг-737» удачно приземлился в аэропорту назначения, а с проблемой экипаж смог справится самостоятельно.

Экипаж смог исправить ситуацию во время полета и благодаря этому никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ХМАО полностью сгорел вертолет, перевозивший пассажиров для осмотра нефтяной скважины.