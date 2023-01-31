Югорчанин украл банку пива и деньги из магазина, в котором работала его супруга Фото: Татьяна Коркина

В Кондинском районе мужчина украл банку пива и деньги из магазина. Подробности рассказали в ОМВД России по Кондинскому району.

- В дежурную часть обратилась управляющая одного из магазинов 1984 года рождения по факту хищения денежных средств из продовольственной точки. Выяснилось, что фигурант 1987 года рождения состоит в семейных отношениях с женщиной, которая на период новогодних праздников была трудоустроена в магазине продавцом - сообщили в полиции.

Как оказалось, в одну из ночей злоумышленник незаметно стащил у супруги ключи от магазина и отправился на кражу. Он свободно попал в магазин и направился к кассовому столу, где была сумка с деньгами в сумме 77 тысяч рублей. Он забрал все деньги и поспешил к выходу, прихватив по дороге банку пива.

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