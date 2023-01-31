Фото: официальный телеграм-канал департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил помощь Югры в восстановлении Донбасса. Об этом стало известно на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в России.

- Многие регионы перевыполнили свои планы по восстановлению новых территорий, нашли дополнительные возможности, за что им большое спасибо. Работа сделана гигантская. Уральский федеральный округ в целом хорошо отработали, централизованно, в том числе и Ханты-Мансийский автономный округ - знаю, что губернатор лично занималась и организовала работу на должном уровне. Но и в этом году темпов не снижайте, - сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Так, в декабре в ходе рабочей поездки в ДНР глава Югры проверила исполнение заключенного в мае 2022 года соглашения о сотрудничестве с Макеевкой. В рамках соглашения в 2022 году: в Макеевке восстановлен 81 объект – 7 детсадов, 11 школ, 63 многоквартирных дома. Кроме того, пробурено 34 водозаборных скважины и передано 60 единиц спасательной, коммунальной и дорожной спецтехники.

В 2023 году Наталья Комарова обещает продолжить сотрудничество с Макеевкой, а по словам замгубернатора Азата Ислаева, в 2023 году в планах Югры восстановление 206 соцобъектов Макеевки – 2 детских садов, 2 школ, 202 многоквартирных домов и установка почти 2 тысяч уличных светильников.

- При необходимости синхронизируем потребности города и возможности нашего региона, чтобы как можно меньше было преград при реализации соглашения - отметила Наталья Комарова.