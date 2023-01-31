Число заболевших коронавирусом в Югре увеличилось на 88 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 255 948 случаев коронавируса, в том числе 88 новых случаев COVID-19 в 9 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 48, Ханты-Мансийске – 16, Нефтеюганске – 3, Сургутском районе – 5, Урае – 3, Советском районе – 4, Когалыме – 5, Пыть-Яхе – 2, Ханты-Мансийском районе – 2.

На момент выявления у всех 88 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 88 случаях. За сутки на COVID обследованы 278 человек, всего прошли обследование 3 653 313.

За весь период от COVID умерли 2 606 человек. За сутки выписались по выздоровлению 83 человека, за весь период пандемии вылечились 251 959 югорчан.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске полицейские помогли ребенку, у которой случился эпилептический приступ. Девочке стало плохо прямо на улице, но к счастью полицейские были неподалеку и оперативно доставили ребенка в больницу.