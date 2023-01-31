В Сургуте экс-чиновница получила срок за взятку Фото: Татьяна Коркина

В Югре суд вынес приговор бывшей работнице администрации города Сургута и директору юридической компании. Они признаны виновными в получении взятки в крупном размере и посредничестве во взяточничестве, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

- Начальница отдела учета и оформления жилья администрации Сургута, в феврале 2017 года, при содействии директора юридической компании в качестве посредника получила взятку в размере 500 тысяч рублей от жительницы Сургута за незаконное предоставление ей нежилого помещения в многоквартирном доме, находящегося в муниципальной собственности - поясняют в ведомстве.

После получения денег злоумышленниц задержали сотрудники правоохранительных органов. А после рассмотрения дел в суде, бывшей сотруднице мэрии дали 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в1,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 3 года. А директор юридической компании получила 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллион рублей.