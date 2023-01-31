Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев приехал в Югру

Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

В Ханты-Мансийский автономный округ с рабочей поездкой прибыл заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев. Об этом стало известно сегодня, 31 января, после публикации информации на сайте окружной прокуратуры.

Известно, что Сергей Петрович встретится с главным федеральным инспектором Александром Постниковым, председателем окружного суда Павлом Шкилевым, руководителями правоохранительных органов ХМАО, а также региональных подразделений МЧС и ФССП России.

Кроме того, сегодня вечером пройдет личный прием граждан Югры по социально значимым вопросам.

- В ходе рабочей поездки 31 января (Ханты-Мансийск) и 2 февраля (Нефтеюганск) будут проведены личные приемы граждан автономного округа по социально значимым вопросам, а 1 февраля (Ханты-Мансийск) состоится личный прием по вопросам защиты прав предпринимателей. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефонам: 8 (3467) 352-212, 8 (3467) 352-178, а также 8 (343) 371-45-30‎, - информирует прокуратура Югры.