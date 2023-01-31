На трассе в Нижневартовском районе легковушка врезалась в большегруз: пострадали 2 человека

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За 30 января 2023 года в ХМАО зарегистрировано 6 ДТП, в которых 8 человек получили травмы. Одна из аварий произошла на трассе в Нижневартовском районе. В районе 162 км автодороги «Сургут – Нижневартовск», 48-летняя автоледи на автомобиле марки «NISSAN», не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем «МАН», под управлением 54-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и 43-летний пассажир легковушки получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции задержали 22 нетрезвых водителя, в том числе 2 - за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. За выезд на полосу встречного движения наказано 97 водителей и 64 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что зимняя дорога требует повышенной концентрации внимания: тормозной путь увеличивается, может произойти неконтролируемый занос автомобиля. Поэтому важно руководствоваться безопасным управлением транспорта.