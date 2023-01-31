Жители Югры помогают восстановить книжный фонд сгоревшей библиотеки в Больших Леушах

Фото: администрация Октябрьского района

Жители Югры объединились, чтобы помочь восстановить книжный фонд сгоревшей библиотеки в Больших Леушах, сообщает администрация Октябрьского района.

Пожар в поселке Большие Леуши случился в октябре прошлого года. В местной библиотеке огонь повредил большую часть книжного фонда и уничтожил исторические фотографии, письма, а также ценные архивные документы. Справится с этой бедой помогли не только жители Октябрьского района, но и многих муниципалитетов Югры. Неравнодушные северяне собирают детскую и классическую литературу, прозу, сборники, научные издания и другие книги для восстановления библиотеки.

- Огромное количество книг поступило в фонд библиотеки. Большое спасибо за это. В помощи приняли участие библиотеки поселений, районная библиотека, жители, соседи из других муниципалитетов Югры. Важное дело сделали. На сегодняшний день сбор книг приостановлен - необходимо обработать все, что нам подарили, каждую книгу внести в программу, а дальше будет ясно, продолжить акцию или нет, - рассказала директор Центра культуры и библиотечного обслуживания» сельского поселения Малый Атлым Ольга Довжинская.