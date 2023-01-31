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НовостиПроисшествия31 января 2023 4:20

В Когалыме задержали мужчину с наркотиками

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
В Когалыме задержали мужчину с наркотиками

В Когалыме задержали мужчину с наркотиками

Фото: Татьяна Коркина

Во время рейда в Когалыме на улице Береговой был задержан 38-летний местный житель. Во время личного досмотра полицейские нашли в кармане его куртки сверток с порошкообразным веществом светлого цвета.

Экспертиза подтвердила, что вещество внутри свертка является синтетическим наркотиком массой 0,99 граммов. Мужчина рассказал, что купил наркотик через интернет для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств". Мужчине грозит ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Сургута отправится в колонию за приобретение наркотиков. Решение об этом принял суд.