Директором департамента региональной безопасности Югры назначен Алексей Золотухин

Фото: официальный сайт администрации Пыть-Яха

На должность директора департамента региональной безопасности, заместителя губернатора Югры назначен Алексей Золотухин. Об этом стало известно на еженедельном аппаратном совещании, которое провела губернатор региона Наталья Комарова.

В составе регионального правительства Алексей Золотухин будет курировать деятельность департамента региональной безопасности, который создан в 2022 году для централизации на базе одного органа исполнительной власти всех функций, связанных с вопросами безопасности. Иными словами Золотухин будет отвечать за гражданскую защиту населения, координировать действия органов власти в период чрезвычайных ситуаций, взаимодействовать с правоохранительными органами.

С 2018 года и до настоящего времени Алексей Золотухин замещал должность первого заместителя главы Пыть-Яха. На протяжении 2022 года руководил рабочей группы Оперативного штаба ХМАО по реализации инфраструктурного проекта, в задачи которой входила организация работы по восстановлению социальной инфраструктуры Макеевки Донецкой Народной Республики.