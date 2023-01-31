В Югре 31 января 2023 года пройдет небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 31 января 2023 года будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 4 - 9 м/с. Температура воздуха ночью -12, -17 °С, при прояснениях похолодает до -27 °С, днем будет -6, -11 °С, местами по восточной половине -12, -17 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный ночью 4 - 9 м/с. Температура воздуха ночью -13, -15 °С, днем -9, -11 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

С этим днем было связано и немало примет. Если день выдается вьюжным - ранней весны ждать не стоит; об обратном говорила ясная погода в полдень. Если вороны летают и кружат стаями - это к еще большему морозу. Холода предвещал и громко гудящий самовар. Кстати, стужу воспринимали без негатива: считалось, что промерзшая зимой земля летом даст больше урожая.