В Нижневартовске полицейские помогли ребенку, у которой случился приступ эпилепсии Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске полицейские помогли ребенку, у которой случился эпилептический приступ.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО, в пути на службу полицейские обратили внимание на скопление людей возле Драматического театра по улице Спортивная.

- Приблизившись к месту, младший сержант полиции Иван Герасимов и сержант полиции Евгений Савиных увидели лежащую на тротуаре девочку, у которой случился эпилептический приступ - рассказали в пресс-службы.

Полицейские решили не терять время и переместили девочку в автомобиль, а затем сразу направились в сторону больницы, параллельно сообщив о случившемся в скорую помощь. У больницы пострадавшую и стражей порядка уже встречали медики.

Сейчас девочка находится дома, ее жизни ничего не угрожает.