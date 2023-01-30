Заместитель губернатора Югры Александр Тиртока наделен новыми полномочиями

Фото: правительство ХМАО

Губернатор Югры Наталья Комарова Александр Тиртока, как заместитель губернатора автономного округа, наделен новыми полномочиями.

- Направления, которые закреплены согласно новому распределению обязанностей —взаимодействие с Министерством обороны Российской Федерации, органами власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в том числе - по вопросам специальной военной операции, мобилизации сил и средств, привлекаемых для обороны, ответственности за нарушения законодательством РФ в области обороны, - сообщила Наталья Комарова.

В правительстве округа сообщили, что общий стаж службы Александр Тиртоки, до 2019 года возглавлявшего региональное управление МЧС по Югре, в государственных службах МВД и МЧС России - около 40 лет, он имеет звание генерал-майора внутренней службы.

Александр Тиртока курировал приоритетные проекты в соответствии с законодательством автономного округа, в период пандемии коронавируса руководил секретариатом регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории округа, а с октября 2022 года курировал вопросы региональной безопасности, в том числе работу органов исполнительной власти по исполнению указа Президента РФ по частичной мобилизации, и лично курировал взаимодействие с Министерством обороны.