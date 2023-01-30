В Ханты-Мансийске пьяный водитель спровоцировал ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске пьяный водитель, лишенный водительских прав спровоцировал ДТП. На прошедшей неделе, 31-летний водитель автомобиля «ВАЗ», не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «KIA», под управлением 25-летнего водителя. В результате ДТП водитель иномарки получил травмы.

Как отметили в УГИБДД России по ХМАО-Югре, результаты освидетельствования у виновника аварии подтвердили, что был пьян.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

- Пьяный водитель за рулем теряет способность контролировать свои поступки и правильно оценивать дорожную и окружающую обстановку. У такого злостного нарушителя появляются ощущения вседозволенности и «лихачества» за рулем, что может привести к ДТП - рассказали в ведомстве.

За неделю стражи порядка на дорогах округа отстранили от управления автотранспортом 136 нетрезвых водителей. Возбуждено 15 уголовных дела против водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.