В сургутской исправительной колонии откроют новый производственный участок

Фото: пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре

В сургутской исправительной колонии №11 откроют новый производственный участок. В помещении заканчивается косметический ремонт, а также устанавливается необходимое оборудование.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре, там будут изготавливать объёмные заграждения из колец, предназначенные для охраны объектов и усиления заградительных свойств основных ограждений периметра различных учреждений.

- Часть производственного участка уже используется. Заключен и выполняется контракт, в рамках которого трудоустроены 40 осуждённых, - отметил заместитель начальника УФСИН России по ХМАО-Югре Игорь Костин.

Уже есть первый заказ на сумму около 53 миллионов рублей от индивидуального предпринимателя. Планируется выпустить 52 тысячи изделий из углеродистой проволоки диаметром от 0,5 до 0,9 мм.

- Благодаря новому производству удастся дополнительно трудоустроить до 150 человек, каждый из которых имеет необходимое образование, позволяющее выполнять работу качественно и в соответствии с ГОСТом, - добавляет Игорь Костин.