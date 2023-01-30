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НовостиОбщество30 января 2023 9:56

В сургутской исправительной колонии откроют новый производственный участок

Благодаря новому производству удастся дополнительно трудоустроить до 150 человек
Виктория Терина
Фото: пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре

Фото: пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре

В сургутской исправительной колонии №11 откроют новый производственный участок. В помещении заканчивается косметический ремонт, а также устанавливается необходимое оборудование.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре, там будут изготавливать объёмные заграждения из колец, предназначенные для охраны объектов и усиления заградительных свойств основных ограждений периметра различных учреждений.

- Часть производственного участка уже используется. Заключен и выполняется контракт, в рамках которого трудоустроены 40 осуждённых, - отметил заместитель начальника УФСИН России по ХМАО-Югре Игорь Костин.

Уже есть первый заказ на сумму около 53 миллионов рублей от индивидуального предпринимателя. Планируется выпустить 52 тысячи изделий из углеродистой проволоки диаметром от 0,5 до 0,9 мм.

- Благодаря новому производству удастся дополнительно трудоустроить до 150 человек, каждый из которых имеет необходимое образование, позволяющее выполнять работу качественно и в соответствии с ГОСТом, - добавляет Игорь Костин.