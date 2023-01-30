В Сургуте дело о жестком убийстве сотрудницы этно-культурного центра передано в суд Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте завершено расследование уголовного дела против 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в угрозе убийством, грабеже и убийстве.

Все случилось в ноябре 2022 года, когда обвиняемый, находясь у подъезда одного из домов по улице Просвещения Сургута, из ревности, а также мести за прекращение отношений нанес 3 удара смертельных удара ножом своей 29-летней супруге. От полученных травм женщина скончалась, а подозреваемый скрылся с места происшествия. Через несколько минут после преступления злоумышленник попытался свести счеты с жизнью, но остался жив благодаря медикам.

Во время расследования выяснилось, что за несколько дней до убийства мужчина приехал к месту работы супруги, где на почве ревности угрожал ей убийством и бил её по различным частям тела, после чего отобрал мобильный телефон.

Мужчина частично признал свою вину. Что будет с мужчиной дальше решит суд.

Напомним, об этом жестком преступлении ранее мы писали подробнее.