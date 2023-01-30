В Югре таксист украл у пассажира деньги и телефон Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе таксист забрал себе, оставленные пассажиром вещи. Хозяин вещей решил обратится за помощью в полицию и они задержали подозреваемого.

Мужчина рассказал полицейским, что после того, как он высадил пассажира, заметил на сиденье оставленный телефон, а осмотрев забытую вещь, увидел в чехле 50 тысяч рублей, которые решил не возвращать.

- В настоящее время похищенное изъято и возвращено владельцу. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет - сообщает пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.

Сейчас водитель находится под подпиской о невыезде.

Напомним, «Комсомольская правда - Югра» писала ранее о том, что в Мегионе рецидивист украл телефон у работницы церкви. Мужчина решил сходить в церковь, чтобы помолиться, а в молитвенном зале на лавочке он заметил мобильный телефон и решил забрать его.