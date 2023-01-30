В Югре на 30 января 2023 года выявлено 130 новых случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 255 860 случаев коронавируса, в том числе 130 новых случаев COVID-19 в 13 муниципалитетах за прошедшие сутки.

Так, случаи заболевания выявлены за день: в Сургуте – 71, Нижневартовске – 1, Нефтеюганске – 6, Сургутском районе – 4, Урае – 13, Советском районе – 8, Нефтеюганском районе – 5, Мегионе – 5, Когалыме – 2, Югорске – 1, Кондинском районе – 4, Нижневартовском районе – 1, Пыть-Яхе – 9.

На момент выявления у всех 130 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 130 случаях. За сутки на COVID обследованы 1 011 человек, всего прошли обследование 3 653 035. За весь период от COVID умерли 2 606 человек. За сутки выписались по выздоровлению 88 человек, за весь период пандемии вылечились 251 876 югорчан.

Роспотребнадзор Югры советует мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, а также перед едой и приготовлением пищи, чтобы не заразиться COVID-19.