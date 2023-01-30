В Нягани водитель снегохода врезался в шлагбаум и погиб

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные в Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых 2 человека погибли и 2 получили травмы. Так, одна их аварий произошла в Нягани в районе карьера. Под информации администрации ГИБДД, 48-летний водитель снегохода врезался на нем в шлагбаум, так как не учел дорожные и погодные условия. В результате ДТП водитель погиб.

А в Югорске виновником ДТП стал 57-летний водитель автомобиля «УАЗ. Мужчина также не учел особенности и состояния своего транспортного средства, а также дорожные и метеорологические условия и наехал на на 54-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неправильном месте. В результате ДТП пешеход погиб.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные сотрудниками ГИБДД задержано 50 нетрезвых водителей, в том числе 8 - за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. За выезд на полосу встречного движения привлечено 75 водителей и 163 - за нарушение правил перевозки детей.