Фото: администрация Сургута

В Сургуте состоялся инклюзивный мастер-класс по погружению с аквалангами для взрослых и детей с нарушением слуха, его провели в бассейне «Олимп». Как сообщает администрация Сургута, мастер-класс провела Сургутская общественная организация инвалидов Всероссийского общества инвалидов и АНО «Слышу. Понимаю. Говорю».

Этот проект организации «Открывая подводный мир» в 2022 году стал победителем Гранта Губернатора Югры. В погружении приняли участие 22 дайвера. Это были ребята из Сургута, Пойковского и Лянтора, а также их родители.

- Это здорово, что с каждым годом инклюзивный дайвинг привлекает всё большее внимание жителей округа, и чаще мы видим на наших мероприятиях детей, которые подобно космонавтам открывают для себя неизведанные горизонты. Подрастает новое поколение дайверов, а значит у инклюзивного дайвинга в ХМАО-Югре есть будущее - говорится в сообщении Сургутской Общественной Организации Инвалидов.

Кстати, фестиваль инклюзивного дайвинга, проходящий вблизи Покачей в 2022 году собрал 250 человек, в том числе гостей из других городов страны.