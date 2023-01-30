Югорские медики помогли решить проблемы со здоровьем пациенту из Макеевки

Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

Пациенты из Макеевки ДНР, которые в декабре приехали на лечение в Югру, успешно прошли реабилитацию и уже готовы вернуться домой.

Одним из этих пациентов стал 60-летний Владимир Марценкевич. Он 30 лет проработал в шахте и из-за постоянных физических нагрузок мужчина получил разрушение сустава. Из-за сильных болей он мог передвигаться только на костылях. Но медики из Югры подарили мужчине возможность не только избавится от проблем с ногой, но и избавили от сердечно-сосудистой патологии, которую обнаружили при прохождении предоперационного обследования.

Из Сургутского травмцентра мужчину передали коллегам в Кардиоцентр. Специалисты выполнили радиочастотную аблацию и восстановили ритм сердца, а через две недели травматологи провели необходимую операцию на ноге. Как сообщают в официальном телеграм-канале правительства ХМАО, сейчас Владимир Владимирович Марценкевич чувствует себя хорошо и передает большое спасибо югорским врачам.