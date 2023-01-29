В Югре задымился поезд на участке железной дороги Остравная – Усть-Юган Фото: Татьяна Коркина

В Югре накануне, 28 января 2023, около 12 часов на участке железной дороги Остравная – Усть-Юган загорелся грузовой поезд 2821. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, машинисты сами его потушили, после чего отправились до станции Войновка. На движение поездов происшествие на повлияло.

Сейчас Сургутская транспортная прокуратура устанавливает причины задымления локомотива и проводит мероприятия, чтобы узнать, из-за чего произошло ЧП.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что 28 декабря в 17:20 произошло задымление в туалете вагона №3, которое было ликвидировано. Поезд ехал из Нового Уренгоя в Уфу.